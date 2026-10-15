Philippe Gomès et Philippe Michel condamnés

La cour d’appel de Nouméa a confirmé, mardi 13 octobre, la condamnation de Philippe Gomès et Philippe Michel, anciens dirigeants du parti Calédonie ensemble, dans une affaire de détournement de fonds publics liée à l’emploi de collaborateurs politiques entre 2014 et 2018.

En première instance, l’ex-député avait été condamné à quatre ans de prison, dont deux ferme, et l’ancien président de la province Sud, à trois ans, dont un ferme, les peines de prison ferme étant aménagées sous bracelet électronique. Tous deux avaient également écopé de cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire et de peines d’amende. Un pourvoi en cassation est très probable.