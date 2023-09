Philippe Gomès condamné

Le représentant de Calédonie ensemble, élu à la province Sud et au Congrès, a été condamné mardi 5 septembre par la cour d’appel de Nouméa à deux millions de francs d’amende et deux ans d’inéligibilité. La peine formulée à son encontre par le tribunal correctionnel en mai 2022 a été durcie. La justice lui reproche une prise illégale d’intérêts lorsqu’il était président de Nouvelle-Calédonie Energie (NCE) et d’Enercal (participation aux débats et votes du Congrès sur le sujet). Il pourrait se pourvoir en cassation.