Petits pas ou grande avancée

« L’accord doit être nourri de rapprochements et, à un moment, de concessions qui seront consenties ou non par les uns et par les autres, et que nous essaierons de faciliter mais aussi de nourrir. » Quelques heures avant son départ de La Tontouta samedi 1er mars en soirée, le ministre d’État des Outre-mer exprimait sa conviction, devant les médias, pour la construction de l’avenir institutionnel du territoire.

Cette résolution s’était forgée au fil des visites sur le terrain et des travaux à Nouméa avec les formations politiques durant une semaine. Un proche retour dans l’archipel était annoncé.

Manuel Valls, toujours accompagné du conseiller spécial du Premier ministre, Éric Thiers, est attendu samedi 29 mars pour quatre jours en Nouvelle- Calédonie afin de poursuivre les discussions. Ces échanges n’ont pas cessé en réalité entre les deux visites. La venue du locataire de la rue Oudinot est précédée de réunions en visioconférence avec les représentants de cabinets ministériels sous forme d’ateliers thématiques. Les sujets sont issus du document sur les « orientations présentées par le gouvernement » central fin février.

Trois questions « essentielles à la formation d’un compromis politique » étaient alors abordées dans le texte remis : le lien avec la France et l’autodétermination, la citoyenneté calédonienne et le corps électoral, et enfin la gouvernance et les institutions calédoniennes avec un point particulier sur le rôle des provinces.

Ce principe de la rencontre à distance a présenté au moins deux avantages. Tout d’abord, maintenir l’ensemble des délégations politiques autour de la table même virtuelle. Enfin, approfondir les sujets, entrer dans leur technicité.