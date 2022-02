Alors que les discussions sur l’avenir institutionnel débuteront officiellement après les élections nationales, la campagne pour

les législatives permettra déjà de voir où se situent les différents partis. C’est dans ce cadre que Générations NC a proposé

son projet de « réunification calédonienne » qui se base notamment sur la suppression des provinces. Si le découpage provincial était nécessaire en son temps, disent ses représentants, désormais ces collectivités sont source de divisions, de dépenses publiques, de lourdeurs administratives. Cette vision est en opposition totale avec ce que proposent d’autres mouvements loyalistes. Le Rassemblement propose l’hyperprovincialisation, qui permettrait à chacune des collectivités de suivre son chemin en décidant, par exemple, de ses relations avec l’État, et les Républicains calédoniens, l’élargissement de leurs compétences pour mieux répondre aux attentes des populations.

Il est indéniable que les provinces ont permis de grandes choses en Calédonie. La paix, le rééquilibrage. Elles apportent aussi une action de proximité utile et adaptée aux différentes façons de vivre. On doute, en effet, qu’un pouvoir central s’y adapte aussi bien. Mais elles perpétuent c’est vrai, une certaine division. La vision économique est aussi essentielle. La Nouvelle-Calédonie n’est plus aussi riche que par le passé et doit impérativement faire des économies, comme l’a encore montré le récent débat d’orientation budgétaire. Les communes ont moins de moyens (- 800 millions en 2021) tout comme les provinces Nord et Sud, qui aimeraient se délester de l’aide médicale (13 milliards de francs au total). Dans ce contexte, la Nouvelle-Calédonie ne pourra pas faire l’économie de discussions sur le sujet et étudier toutes les options.