DNC : Comment ressentez-vous cette période si particulière ?

Père Rock Apikaoua : J’espère qu’on finira par apprendre quelque chose après ce troisième confinement. Je souhaiterais très fort qu’il y ait vraiment un après-Covid.

Quel serait cet après-Covid ?

Ce serait de ne pas avoir le sentiment de faire comme avant. La situation dans laquelle on se trouve n’est pas banale, elle nous invite à d’autres postures vis-à-vis de soi et des autres, vis-à-vis de ceux qui nous entourent et du monde dans lequel on vit, qu’il y ait de l’attention et de rompre avec cette attitude de : chacun fonce droit devant lui sans trop savoir pourquoi. Et retrouver la véritable paix, pas une tranquillité individuelle, mais notre capacité de nous soucier des uns des autres.

Comment passer ce moment si délicat de la Toussaint ?

La Toussaint cette d’année est un peu paradigmatique de la vie. La vie et la mort se côtoient, mais ces mois de septembre et d’octobre nous ont mis devant une réalité où la mort prend le devant. Cela décrit l’état de santé physique d’une population et mon souci à moi, c’est l’état de santé moral. Comment faire pour la retrouver, comment faire en sorte que nous vivions une vie bonne, non seulement pour soi, mais pour nous tous ? La solidarité pendant cette période, et dernièrement le don de squashs par les agriculteurs, me fait dire que les Calédoniens peuvent s’en sortir, il faut qu’ils réinscrivent des mots comme partage, et qu’ils deviennent comme la terre calédonienne qui a toujours été généreuse.

Comment faire son deuil et se recueillir quand on ne peut pas aller au cimetière et veiller ses morts ?

C’est comme l’ordre de la nature, le jour se lève et le jour se couche. La Toussaint, c’est l’occasion de relever la tête, ne pas seulement avoir nos orteils au bord de nos tombes comme seul horizon. Relever la tête et nous dire, ‘il reste de la vie’. C’est ça, le sens de la Toussaint, c’est la fête de la vie. À nous de nous dire,‘où est-ce que je vais à partir de maintenant ?’ On n’a pas pu aller dans nos cimetières nous recueillir auprès de nos morts, mais est-ce cela qui importe ?