La crise sanitaire de la Covid-19 a un effet inquiétant sur l’arrivée de médecins et plus largement de personnel soignant, notamment les infirmiers et infirmières spécialisés, ainsi que de pharmaciens, alerte l’ordre des médecins. Plusieurs centres médico-sociaux ont dû fermer dans le Nord et les Îles et la situation se complique dans les dispensaires de province Sud.