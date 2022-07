Les signalements effectués par Truly ont conduit à l’ouverture de 75 procédures judiciaires dont 56 en Métropole, 6 en Belgique et 11 en Nouvelle-Calédonie, indique l’association. « Quatre Calédoniens ont été jugés et condamnés. L’un d’entre eux avait fait appel de la décision, mais le jugement a été confirmé», indique Brad. Trois procès auront prochainement lieu pour des infractions relevées au Mont-Dore, à Dumbéa et Nouméa et quatre autres procédures sont toujours en cours.