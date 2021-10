Après avoir annoncé la mise en place de la première phase du confinement adapté à partir de lundi 11 octobre hier, Christopher Gygès a fait un point plus précis sur le fonctionnement du pass sanitaire et les activités qu’ils concernent lors du point presse de ce vendredi. Olivier Buffeteau, directeur adjoint de la direction du numérique, a lui évoqué la façon d’obtenir le pass numérique.

♦ Comment obtenir son pass ?

Il est possible d’obtenir un pass sanitaire en fonction de trois critères : avoir un schéma vaccinal complet (il faut attendre 7 jours après la 2e dose pour un vaccin ARN de type Pfizer et Moderna et 28 jours avec le Janssen), montrer un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement pour ceux qui ont eu le Covid. Un travail a été mené avec les communes pour mettre en place des guichets à partir de lundi afin de pouvoir obtenir un pass pour ceux qui n’ont pas accès à Internet. Pour cela, il faut présenter une pièce d’identité et son carnet de vaccination.

♦ Les secteurs concernés



Christopher Gygès l’a précisé, « il ne s’agit pas d’un déconfinement, mais d’un confinement adapté avec des mesures strictes ».

Les activités autorisées avec protocole mais sans le pass : activités autorisées lors du confinement, les marchés, les commerces et les transports (Rai, Tanéo et transports scolaires).

Celles autorisées avec ensemble + pass sanitaire : restaurants, salles de sport commerciales et installations sportives dont l’accès fait l’objet d’un contrôle (clubs de tennis, clubs de golf, Boucles de Tina, etc.), musées et les établissements culturels, prestations de services à la personne et transports aérien domestique et maritime.

La pêche est un sujet qui a été abordé en collégialité. Les personnes qui pratiquent la pêche vivrière sont autorisés à prendre leur bateau, en revanche, les activités de plaisance et de loisirs ne sont pas autorisées. Un communiqué spécifique sera réalisé.

Les bars et les discothèques restent fermés ainsi que les salles de spectacles, les cinémas, les installations sportives où il ne peut y avoir de contrôle, comme les salles omnisports et toutes les compétitions sportives sont interdites. Les déplacements en Brousse ne sont pas autorisés sauf pour des raisons de travail ou d’études.

♦ La délivrance du pass

Le téléservice de délivrance des QR codes masante.gouv.nc fonctionnera à partir de lundi sur Internet. Il faudra se rendre sur la plateforme, l’accès au portail se fait avec les identifiants NC connect. « La délivrance du certificat numérique avec le QR code implique des éléments de santé, a indiqué Olivier Buffeteau, directeur adjoint de la direction du numérique, il faut donc s’assurer qu’il est donné à la bonne personne. Il faut scanner une pièce d’identité et faire une vidéo de son visage et attendre de recevoir un mail qui permet de retourner sur le site et d’obtenir son QR code. Puis, pour l’imprimer ou l’utiliser, il faut se rendre sur l’application TousAntiCovid. » Afin d’éviter un afflux à la fois sur le téléservice et dans les mairies, le carnet vaccinal est autorisé pendant un temps afin à la place du pass sanitaire.

Christopher Gygès a évoqué la question des faux pass sanitaires. « Des contrôles seront réalisés et des sanctions très lourdes sont prévues pour ceux qui tentent de frauder. Je décourage tout personne à tenter une opération de fraude sur le QR code. »

♦ 191 décès



6 décès supplémentaires sont à déplorer ces dernières 24 heures, soit 191 décès depuis le 9 septembre. 151 nouveaux cas positifs sont avérés, ce qui porte à 9 011 le nombre de cas depuis le 6 septembre. Le taux d’incidence baisse encore et passe de 452 jeudi à 421 vendredi. 6 829 personnes sont considérées comme guéries.

160 034 personnes ont reçu leur 1re dose, soit 69,16 % fr la population vaccinable et 59 ,5 % de la population totale. Le schéma vaccinal complet concerne 49,94 % de la population vaccinable et 42,65 % de la population totale.

A.-C.P.