©Éric Aubry DNC : Quel est votre rythme de travail ? Jean-Luc Wasabi : J’effectue des campagnes de deux semaines deux fois par mois, avec quatre jours de récupération entre chaque. C’est un rythme difficile à gérer pour la vie de famille, mais mes enfants sont grands. En 1997, quand j’ai commencé, c’était plus compliqué. Quelle est la méthode et que pêchez-vous ? On utilise une technique de pêche transmise par les Japonais, qui fréquentaient autrefois la zone. Il s’agit de la palangre horizontale dérivante. On n’a jamais utilisé autre chose. Dans certains endroits du monde, ils utilisent des chalutiers et des filets, mais en Nouvelle-Calédonie, personne ne fait ça. Je n’aime pas ces méthodes et ce n’est pas adapté pour nous. Nous, on pêche essentiellement du thon, mais on revient parfois avec du mahi-mahi, du marlin ou du saumon de dieux.

Dans quelle zone opérez-vous ? On navigue principalement à l’ouest de la Nouvelle-Calédonie, vers les Chesterfield et plus rarement dans les îles. On va jusqu’à 600 milles nautiques, mais on reste dans la ZEE (zone économique exclusive) calédonienne.