Var Kaemo : « Je crains que les divisions aient des effets catastrophiques »

DNC : Covid, émeutes… L’Église protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie sort-elle renforcée ou affaiblie de ces crises ?

Var Kaemo : Nous avons toujours fait preuve de résilience. Nous avons averti nos gens sur les risques liés au Covid et ils ont bien réagi. Nous les avons accompagnés dans les moments difficiles. L’an dernier, nous avons fait des prières dans les quartiers chauds de Nouméa et parlé aux gens. J’ai aussi organisé des méditations le dimanche, au Médipôle notamment. Le fait de voir que l’Église est là, au milieu des émeutes, a contribué à calmer un peu les esprits. Le nombre de fidèles progresse, grâce à la jeunesse. À la fête de Pâques à Lifou, c’était incroyable, nous avons battu le record d’engagement des jeunes : 82, contre 30 à 40 auparavant. Toutefois, on subit la présence des sectes, issues des États-Unis, de Fidji, du Vanuatu, des Salomon, d’Afrique… C’est un handicap pour nous. Le mouvement prend de l’ampleur. Je dirais que le nombre de ces groupes a doublé en vingt ans.

L’EPKNC était représentée au congrès du FLNKS à La Conception, en août, et a soutenu la « déclaration unitaire » du 24 septembre. N’y a-t-il pas un risque de collusion entre religion et politique ?

Le FLNKS est cosignataire de la « déclaration », notamment avec nous. Oui, j’y ai participé. Nous avons toujours dit que nous ne sommes pas régis par la séparation de l’Église et de l’État. Nous sommes autorisés à dire notre parole, sauf si elle dérange la paix et dans ce cas, on se tait. Je l’ai expliqué au FLNKS, nous ne sommes pas pour « l’indépendance », on formule des propositions et on essaie de chercher ce qui est juste et droit.

Tenues à la tribu de Siloam à Lifou en août, les « assises » de l’Église, qui ont réuni 300 personnes formant le leadership, ont pris comme thème général : « une souveraineté évolutive ». Nous refusons de dire qu’une souveraineté commence là et s’arrête là. Selon nous, la question restera, je me répète, évolutive, en symbiose avec la nature, l’environnement, l’écologie.