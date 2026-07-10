Paul Néaoutyine, indétrônable

« Le vieux est toujours là », constate, mi-admiratif mi-stupéfait, un observateur indépendantiste de la vie politique. Élu à la présidence de la province Nord depuis 1999, Paul Néaoutyine, pilier du parti Palika et du mouvement Union nationale pour l’indépendance, a rempilé, vendredi 3 juillet, pour un nouveau mandat – le sixième – dans le fauteuil. Différents scénarios pouvaient être écrits après le dépouillement du dimanche précédent. Car l’UC-FLNKS de Pascal Sawa a empoché dix sièges, suivie de l’UNI avec neuf représentants. Les loyalistes de la liste Agissons ensemble pour le Nord fermaient la marche avec trois membres. Et détenaient de fait le pouvoir de consacrer une majorité. Ce qui a été fait à Koné en faveur de Paul Néaoutyine, dès le premier tour, sans consensus global.

Douze voix sur vingt-deux ont été accordées au maire de Poindimié, contre dix au bénéfice de Pascal Sawa, venu défendre sa candidature à la présidence de l’institution. « Il n’y a pas eu de discussions en particulier » au préalable, a soutenu le dirigeant de la province réélu. « Chacun prend ses responsabilités » et « chacun reste sur ses postures de base et nous verrons par la suite ». Une consultation des colistiers loyalistes et des militants de terrain a précédé le vote, selon Alcide Ponga, élu tricolore du Nord sortant et président du Rassemblement-LR, et « les gens ne souhaitaient pas que l’on confie la responsabilité à certaines personnes qui ont été en partie responsables de ce qui s’est passé en 2024 », le regard se tournant vers l’espace de l’UC-FLNKS. Élément supplémentaire, d’après l’actuel patron du gouvernement, l’équipe d’Agissons pour le Nord « a toujours su travailler » durant la dernière mandature avec les élus de l’UNI.