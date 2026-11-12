Patrinum, le patrimoine calédonien en 3D

Né après les destructions de patrimoine lors des événements de 2024, Patrinum NC veut préserver une trace numérique des collections calédoniennes. Porté par Hélène Roelens-Flouneau, enseignante en histoire ancienne et médiévale à l’UNC, le projet dispose de deux scanners 3D acquis grâce à un financement du Cresica, avec le soutien de la Fondation de l’UNC. L’objectif est de créer des « jumeaux numériques » des objets pour les conserver, les étudier et les montrer sans avoir à les manipuler, ni les déplacer.
Un premier partenariat a été noué avec la ville de Nouméa. Une campagne de numérisation a commencé il y a une quinzaine de jours, portant sur près de 80 objets : des coquillages gravés et des objets liés au bagne. Ces reproductions permettent notamment de rendre accessibles des pièces conservées dans les réserves, explique Muriel Glaunec-Mainguet, conservatrice des musées de la ville de Nouméa. Les objets seront présentés sur une plateforme en ligne, avec un premier corpus envisagé en 2027. À terme, ils pourront aussi nourrir des recherches, des expositions virtuelles et des outils pédagogiques pour les élèves. Reste à assurer la conservation des données à long terme. Un sujet sur lequel travaille l’équipe du projet.