Patrinum, le patrimoine calédonien en 3D

Né après les destructions de patrimoine lors des événements de 2024, Patrinum NC veut préserver une trace numérique des collections calédoniennes. Porté par Hélène Roelens-Flouneau, enseignante en histoire ancienne et médiévale à l’UNC, le projet dispose de deux scanners 3D acquis grâce à un financement du Cresica, avec le soutien de la Fondation de l’UNC. L’objectif est de créer des « jumeaux numériques » des objets pour les conserver, les étudier et les montrer sans avoir à les manipuler, ni les déplacer.

Un premier partenariat a été noué avec la ville de Nouméa. Une campagne de numérisation a commencé il y a une quinzaine de jours, portant sur près de 80 objets : des coquillages gravés et des objets liés au bagne. Ces reproductions permettent notamment de rendre accessibles des pièces conservées dans les réserves, explique Muriel Glaunec-Mainguet, conservatrice des musées de la ville de Nouméa. Les objets seront présentés sur une plateforme en ligne, avec un premier corpus envisagé en 2027. À terme, ils pourront aussi nourrir des recherches, des expositions virtuelles et des outils pédagogiques pour les élèves. Reste à assurer la conservation des données à long terme. Un sujet sur lequel travaille l’équipe du projet.