Patrice Faure nommé préfet de police de Paris

L’ancien haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie (2021-2023), devenu directeur de cabinet d’Emmanuel Macron en 2024, poursuit son ascension fulgurante. Patrice Faure, 58 ans, a été nommé préfet de police de Paris, mercredi 22 octobre en Conseil des ministres, en remplacement de Laurent Nuñez, nouveau ministre de l’Intérieur. Patrice Faure avait rejoint la préfecture après un parcours militaire. Baptiste Rolland, également issu d’un parcours militaire, chef de cabinet du Premier ministre Michel Barnier, prend sa place en tant que directeur de cabinet.