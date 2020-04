La Nouvelle-Calédonie a, pour l’instant, la chance de ne pas connaître une expansion d’épidémie. À l’heure où nous bouclions cette édition, on comptait toujours 18 cas sur le territoire. Deux personnes ont guéri de la maladie et d’autres sont en bonne voie. Environ 200 personnes sont en quatorzaine et surveillées. La stratégie de dépistage élargie se poursuit. L’idée est de se rendre compte si le virus circule ou non sur le territoire et, peu à peu, de savoir, par exemple, si toutes les zones ont été couvertes ou toutes les franges de la population… Aux dernières nouvelles, il était, selon les autorités sanitaires, encore « prématuré » d’affirmer qu’il n’y pas de circulation active du Covid-19 sur le territoire.

En revanche, les discussions ont déjà commencé pour déterminer précisément les conditions sanitaires requises pour un déconfinement et imaginer comment il pourrait se dérouler, avec quels moyens, etc. On sait que la pression est grande pour que la vie reprenne son cours, en raison en particulier des graves conséquences économiques que subissent les Calédoniens. Il s’agira, encore une fois, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et de rester vigilant : on a vu ailleurs que les situations peuvent basculer facilement et rapidement.