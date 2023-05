Passion Japon

Le 6 mai, l’association Manga NC rassemble tous les passionnés des lectures de droite à gauche au dock socioculturel de Païta. Au programme : animations gratuites, spectacle et concours de cosplay. Le 13, c’’est au tour de la médiathèque de Dumbéa de reprendre la formule avec Go Manga. C’est la 11e édition du festival qui a évolué du simple concours de dessin à une journée rassemblant plus de 1 000 personnes en 2022. « L’an dernier, on a presque doublé le nombre de visiteurs, il y a un véritable engouement autour du manga », assure Célia Martin, cheffe du service des cultures et des patrimoines de la commune du Grand Nouméa.

Go Manga fait la part belle à la bande dessinée, à la cuisine ou encore aux arts martiaux japonais. Le dessin, l’origami, l’art floral kokedama et les jeux vidéo sont aussi à l’honneur. L’auteur de BD et réalisateur français Christophe Ferreira (Le Monde de Milo) sera de passage pour l’occasion. « Le manga n’est pas que pour les adolescents, assure Célia Martin. On a du jeune public, des adultes et des familles, c’est devenu intergénérationnel grâce à toutes les pratiques autour. »