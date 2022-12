Elle pourrait en parler des heures, de « la transformation du lait en caillé puis en fromage, de le voir s’affiner et se flétrir, et puis le goût, qui change à chaque étape ».

Isabelle Leblanc aime son métier, et cela se ressent.

La fromagère, à la tête de la marque Les fromages de Païta qu’elle a créée en 2014, en a « toujours fait ». Et puis, un jour, une amie lui a suggéré de les vendre. Il n’en a pas fallu plus pour qu’elle se lance. « J’ai commencé par faire du porte à porte avec mon mari et la glacière. »

Aujourd’hui, elle travaille dans son laboratoire qu’elle a construit avec lui à côté de leur maison, en haut des Trois Vallées, à Païta.

Isabelle Leblanc y façonne ses fromages avec tendresse à partir du lait de vache que lui livre la ferme laitière de Sarraméa, la seule du territoire.

Une production locale, artisanale et faite à la main. Et un quotidien chargé pour celle qui travaille entre 50 et 60 heures par semaine. « Je fabrique, je mets en pot, j’emballe, j’étiquette, je lave le laboratoire, je livre, je fais l’administratif, etc. L’investissement personnel est énorme. »

©A-C.P. Des « bouchons apéritifs » sont proposés en cette période de fêtes.

ÉPICÉS ET FLEURIS

À l’approche des fêtes, l’activité bat son plein. Depuis qu’elle a commencé, sa gamme de produits s’est élargie. Les fromages se déclinent en forme de cœur, de rond ou de bûchette, et en différents goûts.

Nature, au poivre, à la cendre végétale, au thym, à la rose, au bleuet. « Pour Noël, j’en fais à la truffe, à la bruschetta, c’est-à-dire un mélange de tomate, poivron rouge, ail, thym et oignon, et aussi au chocolat. Cela fait festif et peut inciter les enfants à goûter. » Et pour la Fête des mères, « je mets plus de fleurs, de l’hibiscus notamment ».