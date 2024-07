Passation de commandement à la base aérienne

Le colonel Genre-Grandpierre a remplacé officiellement le colonel Mathieu Rigg à la tête de la base aérienne 186 Lieutenant Paul Klein à Tontouta. Diplômé de l’École de l’air, le nouveau commandant de base a été affecté de nombreuses fois en outre-mer et à l’étranger. Le passage du colonel Rigg a notamment été marqué par l’exercice Pégase en 2023 et l’inauguration de l’espace muséal de la base en mars. Six aviateurs ont été récompensés à l’occasion de cette cérémonie.