Pascal Vittori reconduit à la tête de l’AFM

Le maire de Boulouparis a été reconduit par ses pairs, le 30 juillet à La Foa, à la présidence de l’Association française des maires, fonction qu’il exerce depuis 2024. Cynthia Jan, maire de Dumbéa, a été désignée première vice-présidente. Deux nouvelles communes ont adhéré à l’AFM – Sarraméa et Koné – qui compte désormais 12 des 33 communes calédoniennes.