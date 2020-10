La fin du mois d’octobre marque habituellement la clôture de la saison hippique, mais cette année restera blanche pour le secteur. Pascal Vittori, président de la Fédération des courses hippiques (FCH), n’a pas de regret et se tourne vers 2021.

DNC : Six mois plus tard, quel regard portez-vous sur la gestion de la crise sanitaire et la décision d’annuler complètement la saison hippique ?

Pascal Vittori : Évidemment, pour les propriétaires, il aurait fallu prendre la décision avant. Mais le souci, c’est qu’à l’époque, on manquait d’information, on ne savait pas comment tout cela allait évoluer. Donc on a pris les décisions au fur et à mesure. Forcément, certains propriétaires ont été pénalisés. Essentiellement ceux qui commencent la préparation plus tôt et ont engagé des dépenses dès le début de l’année et c’est une tendance que l’on observe de plus en plus. Ces écuries ont fait venir leurs jockeys, en janvier ou février, et ont mis leurs chevaux à l’entraînement, avec tous les frais que cela engendre. Ceux qui ont attendu ont été beaucoup moins pénalisés.

Est-ce que avez des regrets sur cette gestion ?

Non pas vraiment. On a fait ce qu’on a pu. Mais c’est vrai que les décisions n’ont pas toujours été simples à expliquer. Certains socioprofessionnels avaient l’espoir de pouvoir courir malgré tout, donc forcément, ils ont été déçus. Avec le recul, je ne pense pas qu’on aurait pu faire autrement que d’annuler la saison. On a, un temps, pensé à la repousser, mais on le voit aujourd’hui, les frontières sont toujours fermées et faire venir des jockeys aurait de toutes façons été très compliqué.

Le problème du recrutement des jockeys semble central dans l’annulation ?