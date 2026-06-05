Pascal Sawa : « Il s’agit pour moi d’ouvrir une nouvelle étape »

À la tête d’une liste UC FLNKS et nationalistes en province Nord en vue du scrutin du 28 juin, Pascal Sawa, maire de Houaïlou, entend tourner la page de la présidence UNI et apporter une méthode axée sur une proximité accrue. DNC : Plusieurs noms circulaient pour la candidature UC-FLNKS dans le Nord. Comment s’est opéré le choix ? Pascal Sawa : Le choix s’est fait dans le cadre du processus de désignation de l’Union calédo- nienne et du FLNKS. D’abord en fonction de critères internes – compétences techniques, administratives et politiques. Ensuite dans le cadre d’un débat au comité directeur de l’UC et au bureau politique élargi du FLNKS. Étant ingénieur et en responsabilité dans différentes institutions et conduisant une liste FLNKS à Houaïlou depuis 2014, l’UC m’a désigné ; c’est la recherche de l’efficacité et de l’unité au service des administrés qui a guidé cette décision.

Quel est le périmètre de la liste UC FLNKS en termes de représentations politiques ? Notre liste rassemble d’abord les forces de l’UC et du FLNKS. Je dialogue avec l’ensemble des parties du FLNKS et de l’UPK (Unité du peuple en Kanaky). Notre démarche consiste à proposer un cadre politique solide capable de rassembler le plus largement autour d’un projet commun et qui repose d’abord sur des réalités électorales. Le contexte actuel appelle à dépasser les périmètres traditionnels. Les habitants du Nord, qu’ils soient indépendantistes, nationalistes ou progressistes, expriment des attentes claires. Dans cette période difficile, beaucoup souhaitent être rassurés et c’est aussi à eux que je m’adresse. L’unité s’est toujours construite à travers le dialogue entre des sensibilités différentes. C’est dans cet esprit que j’avance aujourd’hui et je travaille à créer les conditions néces- saires pour une liste unitaire. Mon objectif est de représenter la diversité tout en restant fidèle aux objectifs de rééquilibrage et de justice sociale. Paul Néaoutyine de l’UNI préside la province depuis 26 ans. Quel changement souhaitez- vous incarner ? Je souhaite incarner le changement qui redonne de l’espoir et du dynamisme à la province. Après 26 ans de gouvernance, nous avons besoin d’une nouvelle énergie et d’une trajectoire en phase avec les attentes de nos administrés et les enjeux du moment. Il s’agit pour moi d’ouvrir une nouvelle étape. Je vais apporter une méthode fondée sur davantage de réactivité et de proximité avec les partenaires. Ma responsabilité est de préserver les acquis qui fonctionnent et de préparer la province aux défis d’aujourd’hui et des années à venir. L’usine du Nord est à l’arrêt et recherche un repreneur. Comment comptez-vous vous impliquer ? L’avenir de l’usine est une priorité majeure. Notre rôle sera d’accompagner activement la recherche d’une solution industrielle crédible, qui garantisse la pérennité de l’activité, des emplois et de la ressource. Je considère aussi que les outils économiques de la province Nord doivent bénéficier du même niveau d’accompagnement de la part de l’État que les autres opérateurs. Concernant la recherche d’un repreneur, il faut être lucide et regarder la réalité économique mondiale : des capitaux chinois sont présents dans de nombreux secteurs industriels stratégiques, y compris en France dans le cadre de partenariats encadrés. Nous devons être exigeants et ouverts aux solutions qui préservent l’outil et l’avenir économique du Nord. Il faut aussi tirer les enseignements de la crise et accélérer la diversification économique du Nord.