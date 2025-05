Pascal Lafleur : « La méthode employée par l’État et ses envoyés est inefficace »

Que reste-t-il à espérer pour la population face à cet échec ? La confiance et la sécurité sont indispensables.

Pour permettre que chacun ait des perspectives, que l’économie puisse se reconstruire, créer des emplois, que les jeunes puissent être formés et s’épanouir ici.

Pour mettre un terme à la désertification plus ou moins rapide en tout genre que nous vivons depuis de nombreuses années.

Pour que la peur et l’inquiétude ne soient plus le sentiment d’un grand nombre d’habitants.

Pour mettre un terme au gaspillage d’argent public. Pour donner la chance aux populations dont les conditions de vie ont régressé depuis 20 ans de voir la lumière au bout du tunnel.

Pour que les intérêts de quelques-uns laissent place à l’intérêt général.

Tout simplement pour permettre de croire que les choses vont changer.

L’idéal d’une grande majorité de Calédoniens est celui d’une Nouvelle-Calédonie dans laquelle chacun peut vivre en paix, où le dialogue, le respect et la sécurité sont la règle, où la politique jouera son véritable rôle de prendre les mesures pour faciliter le développement économique et social en faveur de tous et non d’une partie de la population, sans que nous ayons à nous poser la question de l’évolution institutionnelle toutes les cinq minutes.

C’est cela que Manuel Valls aurait dû s’atteler à défendre envers et contre tous.

Je voudrais que mon pays, la France, soit fière de ce territoire du Pacifique pour lequel et avec lequel il rayonnera dans la région. Le Gouvernement a les cartes en main, il doit jouer son rôle.

Pascal Lafleur