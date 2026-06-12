Pascal Lafleur : « C’est l’élection de la dernière chance »

Quelle alternative proposez-vous ?

D’abord, on souhaite discuter et travailler tout de suite sur le projet institutionnel parce que c’est la base du futur de la Nouvelle-Calédonie. Parce que la Nouvelle-Calédonie est au fond du trou. Et que l’économie repose sur la confiance. S’il n’y a pas de confiance, il n’y aura pas d’investissement, pas de relance de la consommation.

Attendre 18 mois, ce n’est pas faire de la politique, c’est échapper aux questions essentielles. Notre objectif à tous est de se référer à ce qui a fait de la Nouvelle-Calédonie un exemple dans le monde : la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Cet esprit, c’est celui que tout le monde souhaite voir revenir. C’est-à-dire le respect de chacun, le dialogue, pour permettre de construire, de développer socialement et économiquement le territoire.

On a vu ces dernières années tout le monde se référer aux accords, mais ils font tout l’inverse ! Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. La radicalisation est pour moi un manque de respect.

Quelles sont les mesures que vous proposez ?

Il faut, à court terme, aider les gens dans leur quotidien. Nous proposons une allocation citoyenne, des tarifs réduits pour les salariés précaires, les personnes âgées et les étudiants, la gratuité des cantines scolaires, la réduction des frais de mutation.

Il faut aussi des mesures immédiates pour les entreprises et les salariés : l’exonération des charges sociales salariales et la réduction des charges sociales patronales jusqu’à la fin de l’année. Nous comptons travailler avec le Medef, les différentes organisations patronales, syndicales et nous sommes bien entendu à l’écoute des Calédoniens. En ce qui concerne le financement, l’État doit nous accompagner parce qu’on est une collectivité française, mais aussi parce qu’on est sérieux.

Et je ne suis pas d’accord pour dire que plus personne n’a d’argent. Il semble que la province ait un excédent de 10 milliards, alors qu’on a coupé les aides à tout le monde, chapeau ! La population en bave, mais eux ont de grands projets… Franchement assez ! La population en a marre de cette façon de se moquer d’eux.