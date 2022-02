La deuxième vague de Covid ne nous épargne pas. Le taux d’incidence bat des records (plus de 2 000 cas pour 100 000 habitants, mercredi). Il y a des problématiques à gérer dans les familles, les centres accueillant les enfants, les entreprises, mais aussi les établissements de santé. Les grands évènements se voient également chamboulés, des fêtes de l’igname et les congrès politiques ne peuvent se tenir normalement. Le transport est aussi affecté. Et le pic épidémique n’est attendu, selon les modélisations, que vers fin février, début mars.

Le retour des voyageurs et la rentrée des classes nourriront certainement encore la courbe des contaminations. Heureusement, le variant Omicron, dominant désormais en Nouvelle-Calédonie, est moins sévère que le variant Delta, même s’il a aussi un fort pouvoir de nuisance et que le premier circule toujours. Malgré ces chiffres vertigineux et le fait qu’il faille vivre en mode épidémie encore un moment, il y a donc fort à parier que le pire reste derrière nous : les confinements stricts, la fermeture totale de nos frontières, les 284 morts de la première vague. En ce sens, ne nous interdisons pas une petite pointe d’optimisme.