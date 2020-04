Le président du gouvernement et le haut-commissaire ont annoncé par voie de communiqué, vendredi 3 avril, la prolongation du confinement strict des Calédoniens jusqu’au lundi 13 avril inclus. Pour rappel, il avait été instauré initialement le 23 mars, au soir, jusqu’au 6 avril pour une durée de deux semaines. Nous serons donc, lundi prochain, à trois semaines pleines de confinement.

Un confinement qui pèse à la fois sur les foyers et les entreprises, mais qui a été jugé absolument nécessaire pour contenir la propagation du virus sur le territoire. Cette prolongation, durant les vacances de Pâques, n’a pas été une surprise, sachant que la Nouvelle-Calédonie lançait le même jour un important plan de rapatriement de ses ressortissants bloqués à l’étranger et en Métropole.

370 voyageurs rapatriés

Le programme a débuté en fin de semaine dernière, avec des liaisons au départ de Tokyo, Sydney et Port-Vila, opérées par les compagnies Aircalin et Aircal. Près de 200 personnes sont arrivées lors de cette première vague. 170 autres ont suivi, cette semaine, depuis Tokyo et Auckland.

L’isolement dans les hôtels est « privilégié ». Ainsi, 550 chambres ont été réquisitionnées et le rapatriement se déroule en fonction des capacités d’accueil (et des règles en vigueur dans les autres pays). 2 128 Calédoniens se sont signalés à l’étranger et 617 en Métropole. Il est donc clair que certains devront attendre encore un peu… Le rapatriement depuis la Métropole doit débuter à compter du mardi 14 avril, mais il est conditionné à l’évolution de l’épidémie sur place.

Rappelons que le protocole sanitaire a été renforcé. Les passagers sont contrôlés à toutes les étapes de leur trajet. Une personne présentant des symptômes avant son départ ne pourrait embarquer. Les avions sont remplis à la moitié de leur capacité pour pouvoir mettre en place une distance entre les voyageurs qui bénéficient de moyens de protection. Et une personne qui s’avérerait finalement positive resterait en isolement au Médipôle.

©DR