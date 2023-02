Le gouvernement a instauré des mesures pour éviter la diffusion du scarabée rhinocéros, ravageur introduit en Nouvelle-Calédonie en 2019, et qui s’attaque principalement aux palmiers et aux cocotiers. Malgré un programme d’éradication (2019-2021) et les actions de surveillance et de piégeages menées en 2022, la zone infestée, initialement identifiée de Bouraké à La Tamoa, s’étend désormais sur la Grande Terre.

© Len Worthington / Wikimedia commons

L’éradication est désormais impossible sur cette zone. L’action se concentre donc dorénavant sur la protection de nos îles et les pays voisins. L’envoi de cocotiers, de palmiers et de compost ou tout autre substrat de reproduction en provenance de la Grande Terre est interdit sauf autorisation exceptionnelle du Sivap. L’import des autres végétaux est restreint au fret des compagnies maritimes (max. 5 litres de substrat par plant) avec autorisation du Sivap délivrée à l’issue d’une inspection.

Les inspections ont lieu dans les locaux du service au Port autonome (2, rue Felix Russeil – Nouville) les lundis (7 h 30 – 9 heures sans rendez-vous), les mercredis et vendredis (sur rendez-vous uniquement). Pour toute information, contactez le Sivap au 24 37 45. Un réseau de surveillance est en place au niveau des ports et aéroports.