La fin de l’année ne sera pas sans angoisses pour les Calédoniens. Le troisième et ultime référendum d’autodétermination prévu par l’Accord de Nouméa se tiendra le 12 décembre.

Les indépendantistes de l’Union calédonienne souhaitaient qu’il se tienne après la présidentielle de mai 2022 pour qu’il n’y ait pas d’interférences, voire pour se refaire après les épisodes du gouvernement et de Vale. L’Union nationale pour l’indépendance était plus réservée, craignant le spectre d’une victoire de Marine Le Pen. Mais ses représentants ne se sont pas rendus à Paris. Une position risquée. Les non-indépendantistes plaidaient pour un référendum au plus tôt. Ils auront finalement obtenu gain de cause, alors que l’on n’attendait pas spécialement de décisions.

L’État a tranché en faveur d’une consultation en 2021 considérant que le référendum, demandé dès que possible par les indépendantistes, était une manière de sécuriser l’Accord de Nouméa et de prendre en considération l’intérêt général en matière de visibilité, de stabilité, politique, économique et sociale. Il y a quelques mois, un rapprochement avec les présidentielles était exclu par Paris. Les positions ont évolué. Et cette séquence marque le retour de l’État en position de véritable acteur du dossier Calédonien. La bonne nouvelle, c’est que le processus ira à son terme. Avec, quel que soit le résultat, une nouvelle page à écrire. La transition se réfléchit déjà pour les deux scénarios afin qu’il n’y ait pas de « saut dans le vide ». De grandes décisions attendent la Nouvelle-Calédonie, comme un nouveau rendez-vous avec l’histoire.