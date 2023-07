« Parler de “mine durable’’ est un oxymore »

Il faut faire attention. Le commerce équitable renvoie au fait de travailler avec des petits producteurs qui n’ont pas forcément de grosses exploitations et de nombreux salariés. Ils ne sont pas toujours compétitifs face à l’agro-business, mais il s’agit de les soutenir pour des raisons de justice sociale et en plus, mais ce n’est pas l’idée initiale, de respecter des critères les plus écologiques possibles. Pour le nickel, on est face à des monstres industriels et des transnationales. Derrière KNS, c’est Glencore ; derrière Prony Resources, c’est Trafigura. Ce sont les deux plus grands négociants de matières premières à l’échelle de la planète. C’est important de noter que ces mêmes entreprises ne se comportent pas forcément selon les mêmes standards dans des situations ou des contextes nationaux où les régulations sont beaucoup moins appliquées avec des États plus faibles ou plus corrompus. Je pense en particulier à tous les scandales dans lesquels sont impliqués Trafigura et Glencore en République démocratique du Congo, en Afrique centrale.