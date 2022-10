Jacques Lalié est le seul représentant indépendantiste à s’être déplacé en tant que président de la province des Îles, a-t-il précisé. Il dit avoir décidé de « tenir parole » et venir à Paris, notamment pour chercher des financements pour l’hôtel Wadra Bay et évoquer la poursuite des contrats de développement.

Mais ces derniers – FLNKS en tête – ont finalement préféré s’abstenir même si certains étaient plus enclins à partir que d’autres. Principale raison mise en avant, le timing plutôt axé sur 2023. Certains se sont aussi étonnés de l’absence d’ordre du jour pour la Convention ou l’ont trouvée trop élargie (chambres consulaires, Cese, association française des maires, NC ÉCO). Le Sénat coutumier et l’association des maires de Nouvelle-Calédonie sont également absents.

Thierry Santa estime que « le jour où ils intégreront la démarche, on aura au moins avancé sur l’organisation, la définition des sujets, le planning des discussions à venir ». Cette étape nécessitera peut-être selon lui un déplacement des autorités nationales pour les convaincre, ce qui se précise. Mais on peut légitimement craindre qu’ils n’acceptent pas des conditions établies en leur absence.

Fondamentaux

Les groupes non-indépendantistes ont rencontré une première fois le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, avant la bilatérale prévue tous ensemble jeudi à Beauvau avec également le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, puis la Convention des partenaires à Matignon vendredi avec la Première ministre, Élizabeth Borne.

Ils pourront exprimer leur vision de la sortie de l’Accord de Nouméa lors de la bilatérale, tandis que la grande réunion doit plutôt définir une méthode de travail, les sujets à traiter et le calendrier. Il n’est pas encore temps en effet de négocier une solution institutionnelle. La définition du projet se fera dans les prochains mois avant de traiter la question des élections provinciales et de définir les vecteurs constitutionnels.

Mercredi soir 26 octobre à Nouméa, on apprenait que les Républicains calédoniens, le Rassemblement, le MPC et Génération NC s’étaient rencontrés place Beauvau et avaient pu rédiger une déclaration commune rappelant leurs « valeurs fondamentales » à l’aube de l’ouverture des discussions.

Ce document devait être remis lors de la bilatérale au ministre et au ministre délégué. « Afin de garantir le choix qui a été exprimé par trois fois de rester au sein de la République, il était essentiel pour nous d’obtenir et d’exprimer un consensus le plus large possible sur les points sur lesquels nous ne transigerons pas » était-il indiqué.

Sans être précisés, les fondamentaux évoqués ces derniers jours étaient entre autres le respect du résultat des référendums, un statut définitif dans la France, l’ouverture du corps électoral, l’égalité de tous les calédoniens. Le communiqué précise que Calédonie ensemble était invité mais a décliné la réunion, « ce que nous regrettons », disent les représentants.