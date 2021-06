La date du référendum a été validée par une majorité d’élus du Congrès. Bien qu’elle ne fasse toujours pas consensus, elle sera entérinée et les Calédoniens auront rendez-vous devant les urnes le 12 décembre. Le scrutin ouvrira une nouvelle page de l’histoire de la Nouvelle- Calédonie.

D’ici là, nos élus vont avoir du pain sur la planche avec une campagne à organiser, en moins de six mois, une période de transition à préparer pour les deux cas de figure. Entre-temps, il faudra aussi instaurer un gouvernement de plein exercice, dont la Nouvelle-Calédonie ne saurait plus se passer, et procéder à l’élection du président du Congrès.

Parmi les dossiers les plus chauds, on le sait, le sauvetage de notre système de santé. Des propositions ont été faites, mais on ne se bouscule pas pour prendre des décisions. Dans un contexte de fortes inégalités, la Fédération des fonctionnaires demande que l’on préserve les plus démunis et que l’on ponctionne les plus favorisés. Difficile à imaginer, en tout cas, qu’on puisse laisser ce système, qui nous sert à tous, s’écrouler…