Pacte de refondation : Amaury Decludt veut « aller vite »

Amaury Decludt, inspecteur des finances, succède à Claire Durrieu, nommée au cabinet du ministre de l’Action et des Comptes publics, à la tête de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie.

Une visioconférence, organisée jeudi 9 avril, a confirmé la passation. Le diplômé de l’ENA a rejoint le territoire le lendemain, pour trois semaines. « J’aurai à cœur de poursuivre, dans la continuité, le mandat donné par le Premier ministre dans le cadre du pacte de refondation économique et sociale, a souligné Amaury Decludt, et ce, en lien extrêmement étroit et constant avec les parties prenantes du territoire. »

À travers ce pacte, l’État investit 240 milliards de francs sur cinq ans. Sur la table aujourd’hui, les 64 premiers chantiers de relance. Le directeur de la mission a réaffirmé la nécessité d’« aller vite » pour un rebond de l’économie locale. Claire Durrieu a pointé l’obligation des réformes « qui sont indispensables pour le bien du territoire ».