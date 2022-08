Quelle était l’ambiance ?

Dans l’équipe de France jeunes, il y a des Réunionnais et des Calédoniens. Il y a une très bonne ambiance entre nous. Comme c’est un sport individuel, tu ne peux t’en vouloir qu’à toi même.

Vous êtes parti pour deux mois : comment suivez-vous les cours ?

Le matin, je travaille les cours à distance pour l’histoire, la SVT, la physique, les maths, le français ou l’anglais. Je les reçois par mail ou padlets*. Le son des vidéos n’est pas toujours très bon, alors je cherche dans les documents pour essayer de comprendre et je fais les exercices. L’après-midi, je grimpe, quatre fois par semaine.

Qu’aimez-vous dans l’escalade ?

C’est un sport parfait pour moi. J’aime l’escalade de vitesse, le côté répétitif et de ne pas avoir de surprise sur la voie. Comme ça, si je m’entraîne, ça marchera forcément. J’aime la compétition : même en cours, j’aime bien me fixer des objectifs pour y arriver et dans ma famille on aime aussi la compétition. Mon frère fait aussi de l’escalade : entre nous, c’est le jeu du chat et de la souris. Mon but est de le rattraper et, lui, de ne pas se faire rattraper. On en parle tout le temps ! On pourrait faire la voie les yeux fermés parce qu’on connaît l’emplacement des prises. Le cerveau retient tout. La présence du public joue aussi, ça m’encourage sur le moment. On sait qu’on nous regarde et je me dis que je dois montrer ce que je sais faire.