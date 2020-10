Le premier vol de la bulle trans-Tasman a été effectué, le 16 octobre, entre Auckland et Sydney. Les passagers n’ont pas été soumis à la procédure de quarantaine, compte tenu du bon état sanitaire de la Nouvelle-Zélande. En revanche, au retour dans leur pays, ils devront l’effectuer, à leurs frais. À ce stade, la bulle est unilatérale, les Australiens n’étant pas autorisés à entrer en Nouvelle-Zélande et elle ne concerne que deux régions : la Nouvelle-Galles du Sud et le Territoire du Nord.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont parmi les premiers pays de la région à assouplir les restrictions sur les voyages internationaux. Singapour et Hong Kong ont annoncé qu’ils avaient également accepté les voyages sans quarantaine entre les deux villes.