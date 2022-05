Ce samedi 7 mai, un musée numérique Micro-Folie, situé dans l’enceinte du multiplexe MK2, ouvre ses portes au public. Pour l’occasion, des activités sont prévues de 9 heures à 19 h 30 pour adultes et enfants. Cette galerie virtuelle appartient à un réseau soutenu par l’État, le ministère de la Culture et est coordonné par le parc culturel de La Villette, à Paris.

Chaque Micro-Folie diffuse les chefs-d’œuvre ou collections régulièrement renouvelées d’institutions, de musées nationaux et internationaux, notamment de douze établissements fondateurs, comme le château de Versailles, le Louvre, l’Opéra de Paris ou encore le musée du quai Branly – Jacques Chirac. Le contenu est visible en haute définition sur vidéoprojecteur ou tablette. Le musée numérique est accessible à tous en visite libre ou en mode « médiation » sur des thématiques particulières, avec une partie visite et des ateliers. Des créneaux sont également dédiés aux scolaires. « C’est vraiment un outil d’ouverture sur le monde, artistique et scientifique, l’accès à des œuvres somptueuses qui sont assez loin de nous, commente Célia Martin, chef de service culture et patrimoine à la ville de Dumbéa. Et c’est aussi une alliance entre la culture et les nouvelles technologies qui nous donne à regarder l’art d’une autre façon. »