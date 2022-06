Prony Resources et l’université ont signé un partenariat actant la création d’un diplôme universitaire « métallurgie ». L’entreprise souhaite « renforcer son vivier de futurs opérateurs » dans le cadre de « sa transformation industrielle et de son développement ».

Ce diplôme, reconnu de niveau Bac + 1, permettra de transmettre les « connaissances en physique et chimie en lien avec notre procédé de production » afin de pouvoir assurer le métier d’opérateur polyvalent.

La première promotion intègrera le programme courant juillet et jusqu’à février, soit deux semestres, et pourra accueillir un maximum de quinze élèves. Les cours seront délivrés à la fois sur le campus et sur le site industriel. La sélection, basée sur un test de maths et un entretien, sera conjointement menée par Prony et l’UNC.