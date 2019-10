Les inscriptions pour la 10e conférence du Pacifique insulaire pour la conservation de la nature et les aires protégées sont désormais ouvertes. La conférence se tiendra du 19 au 24 avril au centre culturel Tjibaou sur le thème « Agir pour la nature et la résilience du Pacifique ». Ce rendez-vous est co-organisé tous les six ans par le programme régional océanien de l’environnement (PROE) et la table ronde des îles du Pacifique, en lien avec le pays d’accueil. L’objectif de la conférence est de définir les politiques de conservation de la région Pacifique. Les messages seront ensuite portés par la Nouvelle-Calédonie au Congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui se tiendra à Marseille, au mois de juin 2020. Les inscriptions sont à faire sur le site internet de l’événement à m’adresse suivante : www.pacificnatureconference.com.

