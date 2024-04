Ouverture de la chasse à la roussette et au notou

Pour le mois d’avril et le week-end seulement, la chasse est autorisée pour ces espèces protégées. Mais le prélèvement est limité à cinq roussettes et cinq notous par jour et par chasseur. La chasse de nuit est interdite. Les contrevenants s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à un million de francs et la saisie des armes et véhicules. La province Nord, qui abrite la majorité des roussettes, fait face toute l’année au braconnage. L’espèce est en fort déclin. Pour la sauver, la collectivité a mis en place le programme Horizon roussettes.