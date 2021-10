La vaccination, afin notamment d’éviter les cas graves, et le dépistage, pour prendre en charge la maladie au bon moment, sont des priorités dans la stratégie de lutte contre le Covid-19. Voici le calendrier des jours et des semaines à venir pour savoir où se faire vacciner et dépister dans les trois provinces du territoire.

VACCINATION

♦ Province Sud (numéro vert 05 00 33)

Centres de vaccination (sans rendez-vous) : Cafat du Receiving du lundi au vendredi de 8 heures à midi et de 13 heures à 17 heures (sur rendez-vous au 25 58 18 ou 05 00 33) et le samedi de 8 heures à midi sans rendez-vous ; Mutuelle des fonctionnaires à l’immeuble Le Boticelli rue Clémenceau à Nouméa (sur rendez-vous au 27 31 57) : salle de d’honneur de la mairie de Nouméa du lundi au vendredi de 8 heures à 16 heures et jusqu’à 20 heures le mardi ; Ko We Kara du lundi au samedi de 8 heures à 18 heures (20 53 00) ; CMS de Boulari au Mont-Dore du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 16 heures (sur rendez-vous au 20 53 53) ; CMS de Dumbéa-sur-Mer le lundi, le mercredi et le vendredi (sur rendez-vous au 20 47 20) ; CMS de La Foa du mardi au jeudi de 8 heures à 11 h 30 (sur rendez-vous au 44 33 01) ; Colysée à Bourail du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 heures (20 46 30) ; médiathèque de Yaté le mardi et le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 heures (20 53 70) ; CMS de l’île des Pins (20 53 80) de Païta (20 45 70) et de Thio (20 46 60) du lundi au vendredi de 8 heures à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 heures.

Vaccinodromes (sans rendez-vous) : salle omnisports de Boulari au Mont-Dore le vendredi 1er octobre de 9 heures à 16 heures ; hôtel de ville de Nouméa le samedi 2 octobre de 8 heures à 18 heures ; parc Fayard à Dumbéa le samedi 2 octobre de 8 heures à 16 heures ; foyer vietnamien de Tina de 10 heures à 20 heures ; mairie de Farino le jeudi 7 octobre de 9 heures à 16 heures ; centre socioculturel de Boulouparis le vendredi 8 octobre de 8 h 30 à 16 heures ; centre socioculturel de La Foa le vendredi 8 octobre de 8 heures à 16 heures ; Congrès le samedi 9 octobre de 8 heures à 19 heures ; salle polyvalente de Moindou le mercredi 13 octobre de 9 heures à 16 heures et Arène du Sud à Païta le lundi 18 octobre de 10 heures à 19 heures.

♦ Province Nord (numéro vert 05 00 22)

Centres de vaccination (sur rendez-vous) : salle Au Pitiri de Koné du lundi au vendredi ; CMS de Voh le lundi, le mardi et le jeudi ; CHN de Koumac le mercredi ; CMS de Canala du lundi au vendredi ; CMS de Poindimié du lundi au vendredi sur rendez-vous de 7 h 30 à 11 h 30 et sans rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 30 ; CMS de Touho le lundi, le mardi et le jeudi ; CMS de Kouaoua le mercredi, le jeudi et le vendredi ; CMS de Ponérihouen du lundi au vendredi de 7 h 30 à 10 h 30 ; CMS Houaïlou du lundi au vendredi de 7 h 30 à 10 h 30 ; CMS de Hienghène du lundi au jeudi ; CMS de Pouébo du lundi au vendredi de 8 heures à midi et de 13 heures à 15 heures ; CMS de Ouégoa du lundi au vendredi ; CMS de Poum du lundi au mercredi ; CMS de Poya du mardi au vendredi et CMS de Bélep le samedi et le dimanche en coordination avec le RSMA.

Vaccinodromes (sans rendez-vous) : Pouébo le vendredi 1er octobre ; salle omnisport de Koné le samedi 2 octobre de 8 heures à 18 heures et salle polyvalente de Koumac du samedi 2 au mardi 5 octobre de 8 heures à 16 heures.

♦ Province des Îles Loyauté (numéro vert 05 00 90)

Centres de vaccination (sans rendez-vous) : CMS de La Roche (45 42 12) et de Tadine (45 41 01) à Maré, CMS de Wé (45 12 12) et de Xepenehe (45 12 79) à Lifou, CMS de Hulup à Ouvéa (45 71 10) et CMS de Tiga (45 11 94) du lundi au dimanche de 8 heures à 15 heures.

Vaccinodromes (sans rendez-vous) : à Lifou (45 12 12) : de 8 heures à 15 heures dans les maisons communes de Chepenehe – Eacho les vendredis 1er et 22 octobre ; de Thuahaik le lundi 4 et le mardi 5 octobre ; de Qanono le mardi 5 et 26 octobre ; de Kejënyi et Hnasse le mercredi 6 octobre ; de Hnacaom et Luecila le jeudi 7 octobre ; de Luengoni – Joj le vendredi 8 octobre ; de Mou et Hunetë le lundi 11 octobre ; de Drueulu et Kumo le mardi 12 octobre ; de Hnatalo – Wanaham et Hnanemuartra le mercredi 13 octobre ; de Kirinata le jeudi 14 octobre ; de Hnadro le lundi 18 octobre ; de Jozip le mardi 19 octobre et de Traput le jeudi 21 octobre. A Maré : CMS de La Roche le samedi 2 octore de 8 heures à 16 heures ; mairie de Tadine le dimanche 3 octobre de 8 heures à 16 heures ; CM Hnawayac et marché de Tenan de 8 heures à 10 heures, Wakuarori et Thogone de 10 h 30 à midi et Roh et Kaewatine de 13 h 30 à 15 h 30 le lundi 4 octobre ; marché de Wabao et maison commune d’Eni de 8 heures à 11 h 30, marché de Cengeite et Medu – Eika de 13 h 30 à 15 h 30 le mardi 5 octobre ; Nece – Eika et Padawa – Eika de 8 heures à 11 h 30 et Mebuet – Eika et Tuo – Eika de 13 h 30 à 15 h 30 le mercredi 6 octobre ; CM Penelo et Patho – Eika de 8 heures à 11 h 30 et Cuaden – Chez Pa Lua et Kurine – Giwel de 13 h 30 à 15 h 30 le jeudi 7 octobre ; Wakone et CM de La Roche de 8 heures à 11 h 30 et Tawainedre – Eika et Rawa – ancien CMS de 13 h 30 à 15 h 30 le vendredi 8 octobre ; Menaku et Peyek – Eika Menaku et marché de Limite de 8 heures à 10 heures le samedi 10 octobre. A Tiga : les lundis 4 et 25 octobre. A Ouvéa : au conseil coutumier Iaai le vendredi 1er octobre de 8 heures à midi et de 13 h 30 à 16 heures.

DÉPISTAGE

♦ Province Sud (sans rendez-vous) : CMS de la Cafat à Rivière-Salée du lundi au dimanche de 8 heures à 17 heures ; Arène du Sud de Païta du lundi au dimanche de 8 heures à 16 heures ; centres médico-sociaux de la province ; centre de la Mutuelle des fonctionnaires (ouvert à tous) dans l’immeuble Le Boticelli à Nouméa du lundi au vendredi de 7 h 30 à midi et de 13 heures à 17 h 30 et laboratoire Central du groupe Calédobio (27, rue Sébastopol, Nouméa) du lundi au vendredi de 7 heures à midi (test payant, sur rendez-vous au 27 89 40).

Dans les pharmacies : A Nouméa : Australe, Magenta Plage, de la Place, Centrale, de la Victoire, du PK 7, de la Baie, de la Baie des Dames, du Lagon, des Isles, de Ducos, de l’Océan, Médisud, de Rivière-Salée, de la Vallée-du-Tir, Normale, de Ouémo et de la Vallée-des-Colons. A Dumbéa : du Kaducée, de Kenu-In, du CMK, de Dumbéa Nord et de Dumbéa. Au Mont-Dore : des 2 Baies, de Plum, de Boulari, du Mont-Dore et Mutualiste Pont-des-Français. A Païta : de Tontouta, de Païta et des Tulipiers.

♦ Province Nord (sur rendez-vous au 05 07 07) : CHN de Koné, Poindimié et Kouma du lundi au dimanche de 8 heures à midi et de 13 heures à 16 heures et dans les pharmacies de Canala, Houaïlou, Koné et Ouégoa.

♦ Province des Îles : du lundi au dimanche de 8 heures à 15 heures aux CMS de Wé et Xepenehe à Lifou, aux CMS de Tadine et La Roche à Maré, au CMS de Hulup à Ouvéa et au CMS de Tiga.

NUMÉROS IMPORTANTS



Informations sur le Covid : 05 02 02 7j/7 de 8 heures à 17 heures. Informations relatives aux règles du confinement : 26 63 26 7j/7 de 8 heures à 16 heures. Informations sur la continuité pédagogique : 05 00 16. Urgences : 05 05 05 (24 h/24). SOS écoute : 05 30 30 du lundi au samedi de 9 heures à 1 heure et le dimanche de 9 heures à 13 heures et de 17 heures à 1 heure et pour les SMS 500 067. SOS violences : 05 11 11. Adavi : 79 28 88. Site internet : gouv.nc/coronavirus et gouv.nc/vaccination.