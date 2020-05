L’Australie avait demandé une enquête indépendante sur les origines et la gestion du coronavirus en Chine. La réponse de l’intéressée ne s’est pas fait attendre : le pays a suspendu ses importations de viande de bœuf en provenance d’Australie et imposé des droits de douane de 80,5 % sur l’orge, au cœur d’un conflit plus ancien. L’Australie a menacé de porter ce différend devant l’Organisation mondiale du commerce. La Chineest le plus important partenaire commercial de l’Australie.