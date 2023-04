La surprise, c’est la présence d’une deuxième représentante d’un club calédonien : Orane Ceris, licenciée à l’association calédonienne de planche et de voile (ACPV), est sélectionnée pour les épreuves de course.

Dans cette toute première équipe de France de wingfoil, on attendait évidemment Titouan Galea. Le champion du monde était certain de figurer dans la liste de sept noms dévoilée fin février.

MERCI L’ANSE VATA

Au paradis des sports nautiques, elle se jette enfin à l’eau. « J’ai rencontré par hasard les frères Goyard, qui m’ont initiée au wingfoil. Sur l’anse Vata, l’ambiance était ultra conviviale. Quand tu galères, il y a toujours quelqu’un pour te donner des petits conseils. J’ai commencé comme ça. » Réputé facile d’accès, le wingfoil est une évidence pour Orane, qui progresse à une vitesse stupéfiante.

La rencontre de Clément Colmas et de Titouan Galea, engagés sur le circuit professionnel, lui donne des idées. Elle poste ses vidéos sur les réseaux sociaux. Un sponsor la contacte et l’invite à partici- per aux championnats du monde, en Italie. La voilà embarquée dans cette vie « un peu dingue » qui consiste à vivre de sa passion, à prendre l’avion pour quitter un spot célèbre et en rejoindre un autre.