Dans le cadre du comité opérationnel territorial anti-fraude (Cotaf), et sur réquisition du procureur de la République, une opération de contrôle a été menée à Dumbéa, vendredi dernier, sur trois chantiers de construction. Les services de la gendarmerie nationale, de la direction territoriale de la police nationale, du haut- commissariat, de la Direction du travail et de l’emploi et de la Cafat ont ainsi réalisé 148 contrôles de salariés. Plusieurs infractions ont été relevées en matière de travail dissimulé. Des investigations complémentaires doivent être menées pour déterminer précisément le nombre d’infractions retenues.