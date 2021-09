Trois psychologues se relaient au téléphone pour répondre aux appels toute la semaine et le matin pendant le week-end. On fait appel à un pédopsychiatre ou psychiatre pour les situations d’urgence, menaces suicidaires, décompensations et grosses crises d’angoisse pour un soutien psychologique si besoin. On a reçu l’appui de nos collègues du libéral qui nous aident bénévolement. Sans elles, cela aurait été très compliqué. Une assistante sociale intervient également.

Il s’agit de prévenir afin d’éviter des prises en charge problématiques plus tard ?

Oui, on fait de la prévention. On aide les gens à gérer les premières étapes du deuil le mieux possible afin d’éviter des deuils compliqués voire pathologiques qui devront être pris en charge plus tard. Les centres médico- psychologiques sont engorgés avec un délai d’attente de trois à six mois. Si on ne prend pas en charge suffisamment tôt, cela risque d’être plus compliqué, plus coûteux et plus difficile à traiter après. Il faut donc être réactif.

Quelles conséquences a le nouveau protocole funéraire ?

Il faut du temps pour faire son deuil. Or, là, une étape primordiale est évincée, la personne est mise en bière parfois sans que des membres de la famille puissent y assister, ce qui complique beaucoup le deuil. J’ai le cas d’un petit garçon qui n’a pas pu voir ni dire au revoir à son père et qui du coup ne croyait pas qu’il était décédé. Il est plus difficile d’accepter le deuil quand on ne peut ni voir ni veiller le défunt. Le rite funéraire a une valeur thérapeutique car il permet de transmettre des messages d’amour et d’adieu et de témoigner du soutien et de la solidarité à la famille et aux proches. Il y a en plus la culpabilité de ne pas avoir pu l’accompagner jusqu’au bout. Tout cela ne permet pas d’engager le travail de deuil et intensifie la douleur des familles. Et puis seules quelques personnes peuvent assister à la mise en bière, au recueillement et aux funérailles, alors qui choisir ? Cela met les familles dans des situations délicates.

Comment cela se passe-t-il une fois que vous répondez au téléphone ?

On évalue la situation et on accompagne. On identifie aussi chaque situation avec un code couleur (vert, orange et rouge) en fonction du risque psychosocial. Certaines personnes sont en grande souffrance. Le rouge veut dire qu’un suivi psychothérapeutique sera nécessaire après le confinement, alors on travaille sur un relais. J’ai par exemple eu cette dame d’une quarantaine d’années qui a perdu son compagnon. Elle est très affectée et se retrouve un peu seule, je ne la sentais pas bien donc je l’ai orientée vers son médecin traitant, je lui ai conseillé de prendre du repos, son employeur lui a octroyé un congé exceptionnel jusqu’à la fin du confinement, et sa sœur l’a récupérée chez elle. Je l’appelle deux fois par jour pour prendre de ses nouvelles. Elle n’a pas pu assister aux funérailles, alors on réfléchit aussi à la façon dont elle pourrait se rendre au cimetière pour faire ses adieux après le confinement.