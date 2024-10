[DOSSIER] « On travaillait de nuit pour pouvoir faire tous les abattages »

UNE DEMANDE DIFFÉRENTE

Un fonctionnement nouveau, pour Mariana et ses salariés, dont l’atelier de transformation n’avait jamais, jusqu’alors, connu une telle activité. « On travaillait de nuit pour pouvoir faire tous les abattages prévus pour Nouméa le lendemain », explique la cheffe d’entreprise. Ce qui n’a pas empêché, malgré tout, quelques problématiques liées à la trop grande quantité de porcs, tel que du cannibalisme ou des soucis d’organisation. « Normalement, on réalise régulièrement un vide sanitaire [fait de vider le parc pour le laisser en repos et replanter de la verdure, pendant trois à quatre mois, ndlr] dans les parcs à cochons. Là, c’était impossible, il y en avait trop, donc on a dû recréer nous-même des parcs. »

Aujourd’hui, l’entreprise s’est replacée sur les plannings de chargement de l’Ocef et retourne à un fonctionnement « presque » normal. Forts de cette expérience réalisée, « on est beaucoup plus dans notre laboratoire », indiquent Mariana et Ryan, son petit-fils. D’autant que depuis la crise, « beaucoup de particuliers n’ont plus les moyens d’aller à la boucherie, donc ils privilégient le circuit court et viennent nous voir directement ».

Ceci étant, la petite équipe doit néanmoins faire face, depuis la réouverture de l’Ocef, à des « retards de paiement », se répercutant sur leur propre organisation financière. « Trois abattages n’ont pas été payés. Du coup, ça pose problème pour payer les salariés ainsi que les charges, regrette Mariana Mati. Heureusement, notre provendier est compréhensif, mais ça reste compliqué ».

Nikita Hoffmann