Après deux ans de signalements, de remises en cause des budgets des hôpitaux sans mesures compensatoires, les alertes se multiplient et se font plus insistantes à propos du danger qui menace notre système de santé en raison du déficit du Ruamm, évalué à 13 milliards d’ici décembre 2021. La subvention de cinq milliards de francs, déboursée en urgence par le gouvernement pour les dépenses courantes des hôpitaux, n’offre aucune perspective. Fin août, le personnel ne pourra plus être payé. Et la dégradation des soins continue de s’aggraver. Face à cette impasse et devant « l’immobilisme général », la Fédération des fonctionnaires appelle à une grève générale le 30 juin, dans le secteur public comme privé sur l’ensemble du territoire.

Les soignants en souffrance, les soins dégradés

De fait, la situation est déjà grave, a souligné la Fédération des fonctionnaires. Dans les établissements, au CHT Gaston-Bourret, au centre hospitalier du Nord, au CHS Albert- Bousquet, dans les dispensaires en Brousse, elle alerte, elle aussi, sur le manque de médecins (cardiologues, psychiatres, spécialistes en addictologie, etc.), et les postes qui ne sont pas remplacés.

L’impact sur les agents hospitaliers qui compensent ces manques est important. « On constate une augmentation des arrêts, des inaptitudes, des accidents du travail, des burnout, des chocs émotionnels. Les gens tenaient, mais ils n’y arrivent plus », nous confie Nicolas Labenski, secrétaire général du secteur santé-social à la Fédération des fonctionnaires et infirmier au CHS Albert-Bousquet. Sans compter que les soignants sont aussi soumis à une incertitude mensuelle de paiement des salaires : « ils sont invités à se rapprocher de leurs organismes bancaires afin de décaler leurs éventuelles échéances financières ».