DNC : Quelle est l’activité habituelle de SOS écoute ?

Dominique Solia : En 2020, nous avons reçu environ 5 600 appels sur l’année, soit une quinzaine par jour. D’abord pour des cas de détresse psychologique, jusqu’à la tendance suicidaire, puis viennent les violences conjugales et intrafamiliales et, en troisième, les questions liées à la sexualité.

Quel est le profil des appelants ?

Un panel très large de gens appelle, des jeunes et des plus de 75 ans. Mais la catégorie la plus représentée est celle des 36-45 ans. C’est complètement anonyme.

Ce confinement est-il différent des précédents ?

Lors du premier confinement, en 2020, nous avions eu 50 % d’appels supplémentaires. Là, on est à 76 % d’appels traités en plus, on a été beaucoup plus sollicitées, il y a davantage d’activité.

Quelles contraintes avez-vous du gérer pour répondre à cet afflux ?

Il a d’abord fallu régler les aspects techniques, notamment pouvoir prendre plusieurs appels en même temps. On peut prendre trois appels en simultané contre un en temps normal. Et puis on a demandé du soutien à la Dpass et au CHS, qui ont mis cinq psychologues à notre disposition pour renforcer le dispositif.

Quelle est la nature des appels que vous recevez depuis début du mois de septembre ?

41 % des appels sont liés à la crise sanitaire, qui inquiète beaucoup plus que lors des précédents confinements. Les gens demandent des informations et, souvent, il y a un besoin d’être rassuré et de soutien.

Sur ces 41 %, le plus gros volet concerne des situations qui mêlent beaucoup d’émotions : de la peur, de l’angoisse, de la sidération, de la tristesse pour certains parce que les familles sont endeuillées. On sent aussi les conséquences du confinement, les personnes sont en mal de lien social. On joue aussi un peu ce rôle-là. Et cela touche tout le monde. Il y a de l’inquiétude chez de jeunes adolescents – peur de la mort, de ce qui peut arriver, des parents qui pourraient disparaître –, mais aussi chez les personnes âgées. La situation sanitaire exacerbe les détresses psychologiques et ces ressentis ont besoin d’être exprimés.

On a constaté qu’il y a eu beaucoup plus de mises en sécurité que les mois précédents. 26 personnes ont été mises à l’abri depuis le début de l’année dont huit pendant le confinement, principalement des femmes battues.