« On a l’impression d’être oubliés là-bas »

Il est 14 h 45, mardi 2 juillet. À Moselle, devant le restaurant Le Bout du Monde,

la file devant l’embarcadère pour les navettes à destination du sud du Mont-Dore s’allonge. Olivier espère monter dans l’une d’elles vers 16 h 30. Depuis environ trois semaines, c’est la même galère quotidienne. Le Montdorien de La Coulée se lève avant les aurores afin d’être au wharf à 4 h 30. « Il y avait déjà 50 personnes ce matin, j’ai pris une navette à 6 h 45. » L’attente devient insupportable. « On est debout, on a mal au dos, il n’y a pas assez de bateaux. »

Au début, Olivier a bien essayé de passer par la route. Peine perdue. « On a tenté de me piquer ma voiture trois fois, j’ai reçu un gros coup de poing, avec un œil au beurre noir, donc j’ai arrêté. » Une situation « pénible » et « fatigante ». « On a l’impression d’être oublié là-bas et on se demande combien de temps ça va durer. Ça traîne. » Olivier s’attache à ne pas trop y penser. Une façon de se préserver. « Que voulez-vous faire ? On n’a pas le choix, on subit. »

DE LA SOUFFRANCE



Diana habite route de la Corniche. Toute jeune résidente en Nouvelle-Calédonie, la Polynésienne a fait le voyage de son île natale avec sa famille il y a trois mois. D’abord à Païta Nord, puis au Mont-Dore Sud. « C’est dur. On a ramassé. » Sa petite-fille surtout, âgée de 8 ans. Il y a deux semaines environ, elle a reçu de la fumée de bombes lacrymogènes du côté de la station Mobil de Plum, lui piquant les yeux et la gorge. « Cela lui a fait mal. Pour se protéger, on s’est caché dans la station. Depuis, elle est traumatisée, elle ne parvient plus à dormir. Elle se cache dans la maison et ne veut pas sortir. »

Avec pudeur, Diana témoigne. De la fatigue, qui s’accumule. « On dort peu, on ferme les yeux vers 3 heures du matin, on a peur. » De son ressenti. « Je souffre en silence. » Pour ne pas le montrer aux siens. Son sac de courses sur l’épaule, que l’auxiliaire de vie à domicile est venue remplir à Nouméa avec notamment du riz, Diana escompte des jours meilleurs. « Des fois, on se dit qu’on regrette, mais on tient le coup, on aime bien ici, c’était notre choix de venir pour le travail et on s’est adapté. »

Des histoires, il y en a autant que de passagers, 1 800 chaque jour selon la province Sud, qui a mis en place ce service de transport. Pour combien de temps encore ? Marie, qui habite la Corniche, est venu avec sa fille et son petit-fils pour « prendre l’air ». Un besoin pour ces Montdoriens coincés de l’autre côté. « C’est horrible ce qu’il se passe, il n’y a pas d’autre mot. Mais bon, c’est comme ça. »

Keitr, de Plum, en a pris son parti. « On fait la queue tout le temps, aux courses, pour la navette, etc. Au début, c’est dur, puis on s’habitue. Je suis arrivée au stade de l’acceptation. » Le côté positif, ce sont les rencontres, estime cette employée communale. « L’essentiel, c’est l’aspect humain. On parle, on échange. Le vivre ensemble, on le vit déjà. »