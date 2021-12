L a menace du variant Omicron semblait chaque jour un peu plus palpable. Cette souche du Covid-19 connaît une progression fulgurante en Europe et des cas sont désormais recensés tout autour de nous, en Australie, au Japon, en Nouvelle- Zélande, en Polynésie française et à Fidji. Mardi, les tests effectués sur deux cas positifs arrivant de Sydney pour l’un, et de Métropole via Tokyo pour l’autre, ne présentent pas les caractéristiques du variant Delta. Ils seront envoyés en Métropole pour un séquençage de confirmation mais, comme l’a souligné sans ambages le Dr Sylvie Laumond, de la Dass, « vu qu’en ce moment, on a ces deux virus qui circulent, il ne faut pas se voiler la face, si ce n’est pas l’un, c’est l’autre ».

Une soixantaine de cas contact ont déjà été identifiés, isolés à leur domicile et testés. L’enquête épidémiologique se poursuit. Les deux malades (tous deux vaccinés) ne présentent pas de symptômes inquiétants.

Quatre fois plus contagieux

« Le variant Delta était déjà plus contagieux que le variant classique Alpha et le variant Omicron est quatre fois plus contagieux que le variant Delta, prévient le Dr Laumond. Il a également été observé que les délais d’incubation étaient encore plus courts. On avait déjà remarqué qu’on avait des délais de deux à trois jours en septembre. Pour Omicron, on a l’impression que c’est beaucoup plus rapide, que le nombre de cas double d’un jour à l’autre. » Omicron a déjà supplanté le Delta au Royaume Uni et représente 20 % des cas positifs en Métropole.

Pour pouvoir détecter précocement les cas et leurs contacts, isoler les malades et limiter la progression de la maladie, le gouvernement a immédiatement pris la décision d’étendre du 31 décembre au 31 janvier, au moins, l’accès au dépistage gratuit par les tests antigéniques (réalisés en pharmacie ou chez les professionnels de santé) et les tests PCR pour les personnes qui ont un test antigénique positif ou qui reviennent de zones à risques. Les Calédoniens sont encouragés à se faire tester à la moindre suspicion de contamination ou par mesure de précaution, avant un rassemblement familial (une heure avant). Les autotests sont vendus en pharmacie par boîtes de cinq par exemple.