Odile Réquillart, des lettres et des ailes

Elle fait partie des piliers de la Croix-Rouge. Odile Réquillart œuvre depuis dix ans auprès des personnes en situation d’illettrisme, en formant de nouveaux bénévoles à les accompagner. Sous son impulsion, de nombreux projets ont vu le jour.

Éducatrice dans la petite enfance, animatrice socioculturelle pour les jeunes puis formatrice d’enseignants. Il suffit d’échanger quelques minutes avec Odile Réquillart pour comprendre combien la pédagogie l’anime. Transmettre, accompagner, mais surtout « faire progresser et cheminer la personne d’en face », voilà ce qui la motive. Arrivée en 1994 sur le Caillou avec son conjoint de l’époque, elle n’en est plus jamais repartie. « Ce pays m’intéressait, je sentais que j’avais quelque chose à y faire », raconte-t-elle. Pendant 20 ans, elle a été formatrice dans l’enseignement privé, sur l’ensemble du territoire.

À sa retraite, en 2015, alors que d’autres auraient volontiers profité d’un repos bien mérité, elle pousse la porte de la Croix-Rouge, guidée par une nouvelle mission : aider les personnes en situation d’illettrisme. Du bagage, elle en a. Des compétences aussi. « Je pense que ce qui m’a attirée, c’est le sentiment d’injustice que je ressens pour les personnes qui ne peuvent pas avoir accès à tout ce que l’écrit permet de découvrir. Qu’il s’agisse de la littérature, mais aussi des savoirs de toutes sortes. Tout passe par l’écrit. »