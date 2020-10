À l’occasion d’Octobre rose, destiné à sensibiliser le grand public au cancer du sein, l’Agence sanitaire et sociale lance une campagne de communication centrée sur les bons gestes à adopter pour effectuer l’autosurveillance de la poitrine. La province Sud participe activement à cette opération. Durant tout le mois d’octobre, des ateliers sont organisés dans plusieurs structures médico-sociales de la province Sud, ainsi que dans quatre squats (Tina, Nouville, Carrefour et péage). L’objectif est d’apprendre à palper les seins soi-même afin de s’assurer de l’absence d’anomalies passagères ou persistantes, devant conduire à une consultation chez un médecin. Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers en Nouvelle-Calédonie avec environ 150 cas chaque année. On préconise l’autosurveillance et une consultation gynécologique annuelle à partir de 25 ans et, à partir de 50, une mammographie de dépistage. Sur le territoire, 48 % des cas de cancer du sein concernent des femmes âgées de 50 à 75 ans. Depuis 2009, la campagne de dépistage gratuit avec mammographie concerne chaque année 25 000 femmes.