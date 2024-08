[DOSSIER] Oceania NC tente l’expérience kiwi

« L’année 2024 devait être extraordinaire » avec de grands spectacles, concerts et festivals dont les Francofolies à l’affiche grandiose. Oceania NC figurait, comme toujours, dans les rangs en tant que prestataire technique pour le son, la lumière, les écrans géants…

Dix jours après le début des violences, le gérant associé de la société, Sébastien Boudarel, pressentant une mise à terre de toutes les belles promesses culturelles, mettait le cap sur la Nouvelle-Zélande pour échanger avec Greg Peacocke et Paul Jeffery. Ces deux fondateurs de Oceania NZ en 1973 ont participé à la création de la structure calédonienne 30 ans plus tard avec des producteurs locaux.

Le sujet de la discussion : vu les très probables annulations en série sur le Caillou, est-il envisageable d’utiliser les équipements dans le pays kiwi avec qui « nous avons un lien fraternel » ? Parce que ce matériel, étendu sur 800 m2 pour une valeur de plus de 300 millions de francs, de la console et des projecteurs aux câbles et décoration, ne peut rester inerte, déjà d’un point de vue comptable pour le remboursement des crédits.

En début d’année, vu le programme annoncé, « nous avions réalisé dix à douze millions de francs d’investissement » calcule Sébastien Boudarel. « Ce sont des nouvelles technologies qu’il faut changer régulièrement. » En clair, être au goût du jour pour rassurer les artistes.