Numérisation de 75 ans d’histoire du Pacifique

Le programme Échos du Pacifique, visant à préserver le patrimoine narratif et l’histoire orale de la région, a bénéficié de 350 000 euros sur un an par la France, via le Fonds Pacifique, et 1,5 million de dollars australiens pour trois ans. Le projet est coordonné par la Communauté du Pacifique (CPS). Ses archives comportent plus de 6 000 heures de contenu dont la valeur monétaire est estimée à 1,1 milliard de dollars, et la valeur patrimoniale, jugée inestimable. Elles doivent être numérisées. Le programme soutiendra aussi la création audiovisuelle.